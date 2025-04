Gattinoni chiude in positivo il 2024 e accelera la crescita

MILANO (ITALPRESS) – Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo Gattinoni continua la sua crescita rappresentando un punto di riferimento nel panorama del turismo organizzato italiano, degli eventi e del business travel e distinguendosi per professionalità e innovazione. A tracciare un bilancio è il presidente Franco Gattinoni. “Un’annata positiva – afferma – 747 milioni di fatturato, più 9%, quindi un risultato soddisfacente. Abbiamo anche un buon risultato di EBITDA, avevamo un obiettivo di 17 milioni e l’abbiamo raggiunto, quindi siamo molto soddisfatti”. Tante le sfide e le opportunità volte a consolidare la posizione del Gruppo nel 2025.

“Abbiamo già presentato un programma triennale – aggiunge Gattinoni – Pensiamo di riuscire a realizzare nel 2026 una crescita interna, ma anche con delle acquisizioni su cui stiamo già lavorando, soprattutto nell’area turismo ed eventi. Abbiamo un budget da raggiungere alla fine del 2026 con un miliardo di fatturato, un risultato che vorremmo raggiungere salvaguardando ovviamente anche la redditività”. Uno dei fiori all’occhiello del gruppo è la personalizzazione per venire incontro alle diverse richieste dei clienti. “Il servizio – afferma Gattinoni – è intrinseco nella nostra attività, lo facciamo sia sul mondo corporate, quindi con le aziende, sia sul mondo leisure. Oggi la richiesta del cliente e viaggiatore è molto diversa. Lavoriamo con piattaforme innovative utilizzando anche l’intelligenza artificiale e siamo sempre molto attenti all’assistenza. Le aziende chiedono molto supporto, di lavorare da partner più che da fornitori. Quello che è intrinseco è l’assistenza per chi viaggia in giro per il mondo”. Per quanto riguarda la personalizzazione nel settore eventi “abbiamo fatto un grande salto di qualità, ci stiamo specializzando anche sui grandi eventi e quindi abbiamo rinforzato tutta l’area comunicazione e stiamo entrando in un mercato internazionale che ci interessa moltissimo”.

xh7/mgg/gsl

© Riproduzione riservata