Rifacimento rete idrica ad Agrigento, Cirillo “Giornata storica”

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “È una giornata storica e importante per la città di Agrigento il rifacimento di questa rete idrica. È un punto di partenza per tutta la provincia. Ci sono altri progetti in itinere che servono proprio a sistemare queste condotte ‘colabrodo’ e quindi ad andare verso un’azione importante che è quella della conservazione della risorsa idrica”. Così Giovanni Cirillo, presidente Ati idrica Agrigento, a margine della cerimonia di inaugurazione del cantiere per il rifacimento della rete idrica della città, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. xq5/vbo/mca2

