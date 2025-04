Proseguono senza sosta i controlli straordinari messi in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le attività, svolte tra l’8 e l’11 aprile in tutto il territorio provinciale, hanno portato a una serie di interventi legati a stupefacenti, immigrazione irregolare, decoro urbano e atti contrari alla pubblica decenza.

Nel pomeriggio dell’8 aprile, a Cremona, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato in piazza Coppetti un uomo di 27 anni trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale. È stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti e, in base al nuovo Regolamento di Polizia Locale e della Civile Convivenza, è stato anche destinatario di un ordine di allontanamento, trattandosi di un’area sottoposta a specifiche misure di tutela del decoro urbano.

Sempre l’8 aprile, a Soresina, i militari della locale stazione hanno controllato un veicolo con a bordo due uomini: un 36enne straniero irregolare e un 37enne titolare di un’impresa edile. Il primo è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino su disposizione della Questura di Cremona, mentre il secondo è stato denunciato per aver impiegato manodopera priva di regolare permesso di soggiorno.

Il 10 aprile, a Pessina Cremonese, i Carabinieri di Robecco d’Oglio hanno rintracciato un cittadino pakistano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine. Dopo il riconoscimento tramite rilievi dattiloscopici, è risultata pendente una misura di rintraccio per soggiorno irregolare. Anche in questo caso, la Questura di Cremona ha disposto il trasferimento presso il centro di Gradisca d’Isonzo per l’avvio della procedura di espulsione.

All’alba dell’11 aprile, a Casalbuttano ed Uniti, un uomo di 27 anni è stato fermato a piedi e trovato in possesso di circa 2,5 grammi di cocaina. La sostanza è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Sempre l’11 aprile, nella tarda mattinata, i Carabinieri della Stazione di Castelverde sono intervenuti in un supermercato di Pizzighettone dopo la segnalazione di un cliente molesto. L’uomo, un 35enne privo di documenti e con precedenti di polizia, è stato identificato come l’autore di comportamenti a sfondo sessuale nei confronti della responsabile del punto vendita e successivamente anche verso i militari.

Durante il controllo avrebbe mostrato immagini oscene sul proprio cellulare e mimato atti sessuali in pubblico. Per lui è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, oltraggio a pubblico ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione.

