I Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno denunciato per evasione un uomo di 24 anni, pregiudicato, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Il giovane, destinatario di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia nel novembre 2024, è stato notato nel pomeriggio dai militari in una via del paese, in compagnia di un’altra persona. La pattuglia, intervenuta immediatamente, ha potuto verificare che il 24enne si trovava in evidente violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, allontanandosi senza alcuna autorizzazione dalla casa dove avrebbe dovuto trovarsi.

Durante il controllo, anche l’amico che era con lui, anch’egli 24enne, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri: alla vista degli operatori, ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra. Il contenuto, recuperato dai militari, è risultato essere un pezzetto di hashish del peso di circa 0,70 grammi.

Al termine degli accertamenti svolti in caserma, per il primo giovane è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per evasione, mentre il secondo è stato segnalato alla Prefettura di Cremona come assuntore di sostanze stupefacenti.

