Tentato furto aggravato in un supermercato del centro commerciale CremonaPo: è questa l’accusa con cui una ragazza di 21 anni, residente in provincia di Bergamo e già nota alle forze dell’ordine per reati simili, è stata denunciata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 aprile, intorno alle 17.30. I militari sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione per furto in corso. All’arrivo, hanno preso contatto con il personale della sicurezza che poco prima aveva fermato la giovane mentre tentava di superare le casse con una borsa in carta piena di merce non pagata.

Secondo la ricostruzione, la donna si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto, fino a raggiungere l’uscita cercando di eludere i controlli. A insospettire l’addetto alla vigilanza è stata la borsa visibilmente colma. Fermata per un controllo, la 21enne ha tentato di divincolarsi, ma è stata prontamente bloccata con l’aiuto di altri operatori. All’interno del sacchetto sono state trovate numerose confezioni di lamette da barba, per un valore superiore agli 840 euro.

Il contenuto, non danneggiato, è stato riconsegnato al punto vendita. La borsa usata per nascondere la refurtiva è risultata modificata con una schermatura in alluminio per evitare l’attivazione dei dispositivi antitaccheggio ed è stata sequestrata. Per la ragazza è scattata la denuncia per tentato furto aggravato.

Durante gli accertamenti in caserma, le è stato inoltre notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per un anno nel comune di Giussano, provvedimento emesso dalla Questura di Monza e della Brianza.

