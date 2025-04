La situazione della viabilità cittadina torna all’attenzione dell’opposizione in consiglio comunale. A intervenire è Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona, che “da mesi sta segnalando l’inopportuna gestione dei lavori stradali nella zona sud della città”.

Ciò nonostante, secondo il consigliere, “i problemi di viabilità, non solo non sono risolti, ma continuano a peggiorare”.

Tutto ciò, per Portesani, “è testimoniato dai grandi malumori che la stampa locale sta continuamente raccogliendo. Ed è per questo che la nostra lista civica chiama a raccolta tutti i cittadini che hanno proposte e indicazioni. Stiamo infatti preparando un atto formale da presentare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio ed affrontare pubblicamente la vicenda”.

“In passato avevamo segnalato alcune accortezze per evitare la congestione del traffico sull’asse via Bergamo, Tangenziale e Largo Moreni” continua Portesani. “Ad esempio l’installazione di un semaforo sulla rotonda tra via Trebbia e l’inizio della stessa tangenziale.

Un punto assolutamente delicato visto che si stanno verificando incidenti stradali, per fortuna ancora non gravi, ma sicuramene impattanti su tutto il traffico che risulta ancora più impazzito. Avevamo sottolineato sempre che la segnaletica ha grandi problemi di chiarezza. Ma ancora nessuno ha provveduto a correggere e così la situazione si sta facendo sempre più problematica e complessa”.

“C’e’ poi anche il tema della sosta. E’ sempre più complesso soprattutto per il commercio locale. E neppure a cantiere terminato sarà risolto. Anzi si annuncia ancora più complicato e difficile, in particolar modo, per gli esercizi commerciali di Largo Moreni e di viale Po. Rivolgo ancora un appassionato appello al Sindaco e alla Giunta perché cerchino di attenuare i disagi a tutti i cittadini. E ai cremonesi di segnalarci le loro indicazioni”, conclude Portesani.

