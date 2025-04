Atalanta-Bologna 2-0, Pasalic e Retegui riportano la Dea al terzo posto

(Adnkronos) – All’Atalanta basta un tempo. La Dea si prende il lunch match con vista Champions contro il Bologna, sale a 61 punti in classifica e si riporta al terzo posto. Al Gewiss Stadium finisce 2-0 per i nerazzurri la sfida di oggi 13 aprile: decidono le reti di Retegui e Pasalic, entrambe nei primi 45 minuti.

La partita si sblocca dopo 6 minuti: Bellanova parte in quinta sulla destra e nessuno lo contrasta, poi crossa in mezzo e Retegui anticipa Beukema, mettendo alle spalle di Ravaglia il gol dell’1-0. Il raddoppio porta invece la firma di Pasalic al 21′, ma c’è sempre un contributo decisivo dell’attaccante. Retegui battaglia e difende palla sulla destra, poi mette in mezzo e il croato deve solo appoggiare in rete con il piattone sinistro.

Per i nerazzurri è un successo pesantissimo in ottica Champions, il primo in casa in questo 2025. Il Bologna invece rallenta e resta al quinto posto, a 57 punti (-2 dalla Juve, ieri vittoriosa contro il Lecce).