Concentrazione massima per un finale di regular season che non concede margine di errore. Ci sono sei partite ancora da giocare e saranno tutte finali. E a fare la differenza, come ha dichiarato lo stesso tecnico grigiorosso Stroppa, non sarà tanto la condizione fisica, ma la testa. E in questo senso la Juve Stabia, oggi avversaria della Cremonese (si comincia alle ore 15 allo stadio Zini), parte avvantaggiata, perché può contare su quella spensieratezza di chi sa già di aver conquistato l’obiettivo prefissato (in questo caso la salvezza) e di non aver nulla da perdere ma tutto da guadagnare in questo finale di stagione. Anche questo è un aspetto che ha sottolineato mister Stroppa nel presentare la partita.

I grigiorossi hanno sicuramente più pressioni addosso: vogliono conquistare il sogno che si chiama Serie A attraverso i playoff e, per poterli vincere, è determinante chiudere nella miglior posizione possibile. In questo momento c’è ancora la possibilità di inseguire il terzo posto (che dista 6 punti), ma prima di tutto va preservato il quarto. E in questo senso è proprio la Juve Stabia il pericolo maggiore per Bianchetti e compagni, perché i campani hanno solo 3 punti in meno della Cremo e, con un eventuale successo nello scontro diretto di oggi, l’aggancio in classifica sarebbe compiuto.

Le due squadre si presentano all’appuntamento godendo di un ottimo stato di forma: la squadra di Stroppa è in serie positiva da cinque partite, mentre le Vespe guidate dall’ex Pagliuca (fu vice di Baroni a Cremona nella stagione 2019-2020) arrivano da tre successi di fila.

L’allenatore della Cremonese in conferenza stampa riguardo la formazione titolare ha detto: “Aspettatevi delle sorprese, perché la squadra sta benissimo e prenderò tutti in considerazione, anche chi non gioca da un po’ di tempo”. Gli unici assenti saranno gli squalificati Vazquez e Pickel. Al posto di quest’ultimo, come mezzala destra, giocherà uno tra Collocolo e Gelli. Per sostituire l’argentino, invece, Johnsen sembra leggermente in vantaggio rispetto a Valoti, poco brillante a Reggio Emilia nell’ultima uscita. In difesa, invece, c’è la possibilità che Ceccherini torni in campo dal primo minuto, al posto di Antov.

Ma la partita, in larga parte, si deciderà sugli esterni, dove la Juve Stabia può contare sulle due giovani promesse Fortini e Floriani Mussolini, imprendibili quando sono in giornata, ma la Cremo può controbattere con un Barbieri in gran forma nelle ultime uscite e un Azzi devastante da quando è arrivato a gennaio, anche se leggermente in calo nelle ultime due partite. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una sfida di alto livello, che metterà in palio tre punti pesantissimi.

Mauro Maffezzoni

