“Le Invasioni Botaniche” non si fermano. Nonostante il maltempo e la pioggia, l’evento che colora e profuma il centro di Cremona prosegue fino a domenica sera nella sua sedicesima edizione. Più di 70 gli espositori, con un focus quest’anno dedicata alle margherite, molto comuni nei prati del nostro territorio e simbolo di purezza e di rinnovamento.

Non solo fiori e piante, ma anche tutto ciò che ruota intorno al verde, al giardinaggio, con i consigli di esperti florovivaisti per abbellire e rinnovare balconi, terrazze e giardini.

Stagione perfetta (pioggia a parte) per chi vuole fare shopping verde. Successo poi il divertente “take over” di Via Mercatello di alcune simpatiche api (adesive) che hanno trasformato la via in via delle Api. Per la gioia anche dei più piccoli.

© Riproduzione riservata