A Cremona, sotto la Galleria, la sezione locale di Telethon è stata protagonista di un banchetto speciale, sabato pomeriggio: in cambio di una donazione sono stati distribuite in un pomeriggio tutte le 80 scatole di biscotti solidali. Un grande successo per i numeri in un solo giorno di stand.

La Fondazione Telethon finanzia la ricerca scientifica finalizzata a trovare una cura per le malattie genetiche rare: un impegno per la ricerca per un futuro migliore a centinaia di persone e famiglie.

© Riproduzione riservata