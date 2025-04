A febbraio cala la produzione industriale

ROMA (ITALPRESS) – L’industria italiana mette a segno a febbraio il 25esimo calo annuo consecutivo. Secondo quanto stima l’Istat, la produzione industriale diminuisce dello 0,9% rispetto a gennaio. Nel trimestre dicembre-febbraio si registra un calo dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato aumenta su base mensile solo per l’energia, mentre si osservano flessioni per i beni strumentali, intermedi e quelli di consumo. A febbraio l’indice generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7%. Si registra una crescita esclusivamente per l’energia, al contrario, diminuzioni contraddistinguono i beni strumentali, intermedi e di consumo. I soli settori di attività economica che presentano incrementi tendenziali sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria, l’industria del legno, della carta e stampa, alimentare, delle bevande e tabacco. Nei rimanenti comparti, le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di mezzi di trasporto, industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori e nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati.

