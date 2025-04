Tante occasioni create, un ottimo gioco espresso, ma alla fine un solo punto. Allo Zini la Cremonese disputa un’ottima gara contro una diretta concorrente come la Juve Stabia, ma deve accontentarsi dell’1-1.

I grigiorossi approcciano bene il match, disputando un primo tempo a senso unico. Il primo brivido ai campani lo procura Vandeputte su sponda di testa di De Luca, ma la conclusione del belga termina di poco a lato. Intorno alla metà della prima frazione, i ragazzi di Stroppa alzano i giri del motore. Azzi prova a mettersi in proprio con una conclusione da fuori che sfiora il palo. Poco dopo Johnsen scatta in profondità e dalla destra cerca un cross teso, Thiam interviene male e manda il pallone sul palo. Su ottima iniziativa di Barbieri nasce un’altra enorme chance per Azzi, che approfitta della respinta maldestra della retroguardia avversaria, ma dal limite non riesce a trovare la porta.

Nella ripresa il copione della partita non cambia, con la Cremonese che continua ad attaccare a caccia del vantaggio. Johnsen serve in profondità De Luca, ma il controllo del numero 9 non è dei migliori e Ruggero chiude in corner. Su sviluppi di calcio d’angolo ci prova anche Barbieri con un destro al volo potente, ma Thiam alza la traiettoria del tiro sopra la traversa. All’ora di gioco Johnsen trova De Luca al centro dell’area di rigore, ma il “Cigno di Bolzano” non trova il bersaglio grosso. Dopo tante occasioni grigiorosse, a passare però è la Juve Stabia: Candellone dalla sinistra trova un pallone perfetto per l’inserimento di Adorante che di testa sblocca l’incontro, trovando il suo 14° gol in campionato. Stroppa prova a ribaltare la gara con le sostituzioni e proprio i subentranti riportano l’equilibrio. Collocolo crossa dalla destra, sponda intelligente di Valoti per Bonazzoli che con un preciso mancino di prima intenzione batte Thiam e porta il risultato sul definitivo 1-1.

Una partita dominata dai grigiorossi, ma quel gol incassato ha rischiato seriamente di portare a un’immeritata sconfitta. Ottima la reazione immediata della Cremonese, che si tiene stretta la prestazione positiva e il sesto risultato utile consecutivo. Il distacco dallo Spezia rimane di 6 punti, così come quello sulla Juve Stabia di 3 lunghezze.

Simone Guarnaccia

