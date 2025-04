Gualtieri “Dobbiamo molto a chi si è ribellato a Fascismo e Nazismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo molto a chi ha avuto il coraggio di ribellarsi al Fascismo e al Nazismo e ci ha regalato decenni importantissimi di democrazia, per questo dobbiamo continuare a trasmettere la memoria di quegli eventi”. Lo ha affermato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del programma della Festa della Resistenza, organizzata per il prossimo 25 aprile, ricorrenza dell’80esimo Anniversario della Liberazione . xl5/vbo/mca1

