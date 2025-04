Lagalla “Molto contenti di riaffidare Giardino Inglese ai palermitani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il lavoro è stato un po’ più complicato di quanto si pensava originariamente. Torniamo ad affidare questo parco ai palermitani perché ne possano avere cura: immaginiamo di utilizzare gli spazi rinnovati anche per attività culturali all’aperto già quest’estate”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia della riapertura dopo due anni di lavori del Parco Piersanti Mattarella, storicamente conosciuto come Giardino Inglese: “Siamo molto contenti di questa realizzazione, ma ora occorre continuare l’opera di riqualificazione di tutti gli spazi verdi della città con una manutenzione efficace: i palermitani prima degli altri devono proteggere questa villa e tutti i luoghi della città, la sporcizia e la mancanza di attenzione producono spesso quella bruttezza che non ci piace vedere”, ha aggiunto.

