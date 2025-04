Via libera al disegno di legge che tutela l’agroalimentare

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge sulle sanzioni in materia alimentare, un provvedimento che mira a contrastare le frodi nel settore e tutelare la sicurezza dei cittadini che acquistano e consumano. Vengono introdotte nuove sanzioni sia penali che amministrative per chi

viola le normative in ambito alimentare, mettendo in atto misure dirette per proteggere il Made in

Italy e garantire la qualità dei prodotti. Tra le novità più significative, il disegno di legge prevede il reato di “Frode alimentare”, ampliando il novero delle condotte ingannevoli punibili, comprendendo tutti i soggetti coinvolti nella filiera alimentare. Inoltre, viene introdotto un reato specifico, quello di “Commercio di alimenti con segni mendaci”, per contrastare le pratiche ingannevoli relative all’etichettatura e alle indicazioni sui prodotti. Arriva anche il reato di “agropirateria”, che colpisce chi, con più operazioni e con modalità organizzate e continuative, commette frodi ai danni degli acquirenti di prodotti alimentari. Un altro aspetto fondamentale riguarda la protezione delle Indicazioni Geografiche Protette e delle Denominazioni di Origine Protetta. Il Disegno di legge prevede misure più severe per la tutela e la protezione delle DOP e IGP, con sanzioni specifiche contro la contraffazione e l’uso improprio dei marchi.

/gtr

© Riproduzione riservata