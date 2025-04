Bluvacanze, Busca “Egitto torna tra mete più gettonate”

MILANO (ITALPRESS) – “L’estate del 2025 sicuramente è caratterizzata dal ritorno prepotente dell’Egitto. Un trend che già era stato registrato da qualche mese, sta tornando come nei periodo pre pandemici. L’Egitto era mancato dai nostri scaffali sia per la pandemia che per motivi socio politici, i numeri sono veramente incoraggianti in questo senso”. A dirlo è Claudio Busca, direttore Retail del Gruppo Bluvacanze, a margine di una conferenza stampa organizzata con OTA Viaggi e GNV.

