Bluvacanze, Pellegrino “Mercato segmentato, serve personalizzazione”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo all’interno di un sistema complesso della distribuzione turistica, ci rivolgiamo ad un grande pubblico che è molto segmentato per cui abbiamo differenziazioni e caratterizzazioni diverse per i consumatori. Ci sono ovviamente dei caratteri generali, il bisogno di personalizzazione della vacanza e il proporre soluzioni che non siano solamente economicamente sostenibili ma che siano capaci di risvegliare desideri come tranquillità, sicurezza e benessere”. Lo ha detto Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, a margine di una conferenza stampa organizzata con OTA Viaggi e GNV.

