Nuove piste ciclabili, ma anche lavori a scuole e immobili pubblici, impianti fotovoltaici e scuolabus.

Sono somme sostanziose per investimenti altrettanto rilevanti quelle messe a disposizione da Regione Lombardia che, attraverso una delibera di giunta e su proposta dell’assessore all’ambiente e al clima Giorgio Maione, ha stanziato per alcune amministrazioni della provincia di Cremona 3 milioni e 500 mila euro.

Alla base del corposo finanziamento (7,5 milioni totali) c’è la necessaria compensazione ambientale dovuta alla concessione di stoccaggio di gas naturale ad un’azienda con siti operativi in comuni tra le province di Cremona e Brescia; a questi sono andati poi ad aggiungersi interventi green, volti alla crescita territoriale e al rilancio della zona.

Entrando nello specifico dei vari progetti, oltre 214 mila euro saranno destinati alla realizzazione di un percorso ciclopedonale e sovracomunale, tra Corte De’ Cortesi con Cignone e Bordolano; sempre a Corte de’ Cortesi poi arrivano altri 487.580 euro per l’acquisto di uno scuolabus elettrico, l’annessa stazione di ricarica e l’efficientamento energetico del palazzo comunale.

Oltre 550 mila euro per l’amministrazione di Castelvisconti, dove c’è in programma la realizzazione di un nuovo municipio con la demolizione dell’esistente; a Casalmorano invece le scuole dell’infanzia e la primaria si doteranno presto di un nuovo impianto fotovoltaico, con sistema di accumulo, per un investimento di oltre 519 mila euro.

Ad Azzanello, Regione è pronta poi a finanziare, con 281 mila euro, progetti per un nuovo parcheggio pubblico a servizio del cimitero comunale e per un intervento di efficientamento energetico dell’asilo nido e del centro anziani.

Quasi 400 mila euro i fondi indirizzati a Robecco d’Oglio e destinati alla manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti idro termo sanitari del centro sportivo, come anche di alcuni alloggi comunali; progetti analoghi anche nel comune di Casalbuttano ed Uniti, dove ad essere finanziati con oltre 660 mila euro sono stati gli efficientamenti energetici della Caserma dei Carabinieri e, anche in questo caso, del centro sportivo.

Lavori in vista anche a Paderno Ponchielli, con il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della palestra comunale e per la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato per oltre 170 mila euro di investimento.

Ad Annicco, infine, sempre Regione Lombardia ha destinato 267.400 di euro per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale.

Andrea Colla

