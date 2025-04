La Fipm festeggia i suoi atleti e guarda al futuro

ROMA (ITALPRESS) – Una serata di festa per celebrare lo storico bronzo olimpico di Giorgio Malan a Parigi 2024 e guardare al futuro del pentathlon moderno, ricco di novità e cambiamenti. L’evento “The Five Gala”, organizzato dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, si è svolto a Roma presso il Circolo Antico Tiro a Volo. “Dalle nostre radici il futuro” il filo conduttore che ha visto il suo momento centrale nella celebrazione della medaglia olimpica conquistata da Giorgio Malan. Premiati anche Alice Sotero, Elena Micheli e Matteo Cicinelli, quest’ultimo reduce dalla vittoria in World Cup e al Campionato Italiano. Alla serata hanno partecipato il presidente del Coni Giovanni Malagò, il numero 1 del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, che non è voluto mancare all’evento perché “il primo amore per il pentathlon non si scorda mai” e ovviamente il presidente della Federazione italiana pentathlon moderno, Fabrizio Bittner.

