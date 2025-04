Malan “Il Pentathlon cambia, ma noi possiamo migliorare ancora”

ROMA (ITALPRESS) – “È molto bello poter festeggiare tutti insieme questo risultato bellissimo. Ora ci sono le basi per fare sempre meglio guardando a Los Angeles”. Così il bronzo olimpico, Giorgio Malan, durante l’evento “The Five Gala”, organizzato dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno. “Ora abbiamo qualche cambiamento nel nostro sport, dobbiamo un po’ capire come adattarci al meglio e poi spingere per dare il nostro massimo a Los Angeles, ma sono convinto che possiamo migliorare l’ottimo risultato di Parigi”, ha aggiunto l’azzurro.

spf/ari/gtr