C’è anche una cremonese tra le premiate alle selezioni per il concorso Miss Mamma Italiana edizione 2025, svoltesi nei giorni scorsi a Ghedi. Si tratta di Sara Tosini, 43 anni, impiegata e mamma di Mia (8 anni) che ha conquistato il titolo di Miss Mamma Sportiva.

Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 32a edizione, è riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

Miss Mamma Italiana sostiene Arianne Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

