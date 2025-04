Arte, storia e spiritualità non si fermano nemmeno durante le festività: il Polo Museale Diocesano di Cremona – che comprende il Museo Diocesano, il Battistero e il Torrazzo – accoglie i visitatori anche nei giorni di Pasqua, Pasquetta e per la Festa della Liberazione, con orari pensati per favorire l’accesso a cittadini e turisti.

Pasqua – Domenica 20 aprile. Tutte le sedi saranno aperte regolarmente per l’intera giornata, secondo gli orari abituali:10.00 – 13.00 / 14.30 – 18.00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Pasquetta – Lunedì 21 aprile. Nel lunedì di Pasqua il Polo museale aprirà straordinariamente con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.

25 aprile – Festa della Liberazione. Il Torrazzo aprirà al termine delle celebrazioni ufficiali in programma in Piazza del Comune, per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi istituzionali.

Un’occasione imperdibile per riscoprire, o scoprire per la prima volta, tesori d’arte sacra, panorami mozzafiato e angoli di storia millenaria.

È anche l’opportunità perfetta per visitare la mostra in corso al Museo Diocesano, Il Cavalier Malosso. Un artista cremonese alla corte dei Farnese, che offre uno sguardo unico sull’attività del maestro e della sua bottega tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Per ulteriori informazioni su biglietti e ingressi: info@museidiocesicremona.it

