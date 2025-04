Tg Sport – 15/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il Napoli risponde all’Inter, 3-0 all’Empoli

– Inter, col Bayern Monaco per la semifinale

– La Virtus piega Brescia, in testa raggiunta Trapani

– Milano Cortina 2026, presentate le torce olimpiche e paralimpiche

– Successo a Spello e Assisi per la terza edizione di Sportcity Meeting

