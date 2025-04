Veneto, Zaia “Con Fdi rapporto solido, preso atto dei 2 fuoriusciti”

VENEZIA (ITALPRESS) – “C’è un rapporto con Fratelli d’Italia che è solido. Fratelli d’Italia ha le porte aperte, se qualcuno entra, come accade in tutti i partiti, accoglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti a Palazzo Balbi, a Venezia, a proposito di due consiglieri regionali, Silvia Rizzotto e Marco Andreoli, usciti dalla Lega e passati a Fratelli d’Italia. Se ci fossero altre defezioni? “Prendiamo atto, la bottega non chiude”, aggiunge Zaia.

f29/mgg/mca2

© Riproduzione riservata