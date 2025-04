Veneto, Zaia “Ok vincolo mandato, cittadini non tollerano cambi”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Il vincolo di mandato ce lo chiedono i cittadini che non tollerano cambi di partito durante le legislature da parte di chi hanno eletto”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia in riferimento alla richiesta dei consiglieri regionali Silvia Rizzotto e Marco Andreoli di uscire, la prima dalla Lista Zaia e il secondo dalla Lega, per passare a Fratelli d’Italia. “Liberi di andare dove si vuole -ha detto Zaia – certo è che dal nostro partito hanno avuto molto e se cinque anni fa fossero stati in lista in un altro non sarebbero stati mai eletti”.(ITALPRESS)

mca2/trl/f29