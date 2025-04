Per una brutale aggressione avvenuta la sera del 16 novembre del 2021 ai danni di due dipendenti della birreria Pedavena di Cremona, sono finiti a processo in tre. Uno ha già patteggiato, mentre gli altri due stanno affrontando il processo ordinario. Davanti al giudice ci sono due napoletani di 46 anni accusati di lesioni personali aggravate. Entrambe le vittime, un 35enne e una 38enne, cremonesi, si sono costituiti parte civile attraverso gli avvocati Luca Curatti e Annalisa Sinelli.

Quella sera i due napoletani erano a cena alla Pedavena dopo una giornata trascorsa alla Fiera del Cavallo. Già da alcuni giorni andavano a cenare in quel locale, tenendo comportamenti maleducati ed aggressivi che erano valsi loro dei richiami da parte dei dipendenti. L’ultima sera la situazione era degenerata: dopo aver provocato pesantemente i dipendenti, guadagnandosi l’ennesima serie di richiami per aver infastidito anche i clienti, al momento di pagare il conto si erano scagliati contro i due camerieri. Il 35enne era stato colpito con pugni al volto fino a farlo cadere, e una volta a terra gli avevano sferrato con forza una serie di calci e pugni sul corpo, in particolare alla testa, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 60 giorni.

Ad essere stata aggredita, anche la collega di 38 anni, colpita alla mano sinistra e allo zigomo destro.

I tre si erano poi dati alla fuga prima dell’arrivo dei militari, che però, grazie alle testimonianze delle vittime e dei clienti, erano riusciti a risalire alle identità degli aggressori.

Il processo entrerà nel vivo il prossimo 30 aprile con i racconti dei due dipendenti.

Sara Pizzorni

