Dazi, Urso “Bussola rimane l’Occidente, Meloni faciliterà confronto”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo di fronte a noi il confronto con l’amministrazione americana che deve essere realizzato dalla Commissione, la missione di Giorgia Meloni può facilitare questo confronto affinché sia posto sulla strada maestra del dialogo e con visione strategica. Non dobbiamo mai perdere la nostra rotta e la nostra bussola che è quella dell’Occidente e non dell’Oriente. Con la consapevolezza di chi siamo e di dove vogliamo andare, abbiamo invitato la Commissione a non perdere di vista la rotta da perseguire e abbiamo invitato le altre forze politiche a non lasciarsi frastornare dai richiami del passato. Il nostro presente e il nostro futuro è l’Occidente”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Forum Confcommercio.

