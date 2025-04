Gasparri “La difesa è la prima condizione della libertà”

ROMA (ITALPRESS) – “La difesa europea è nel nostro destino. I modi, le forme, le risorse si discuteranno. Difendersi è la prima condizione della libertà e della tutela della democrazia”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri a margine dell’incontro organizzato a Palazzo Madama su sua iniziativa, per la presentazione, nel ricordo del Generale Claudio Graziano, degli atti del convegno Difesa Europea di un anno fa. “Difesa non per fare guerre ma per portare pace, aiuto e soccorso come fanno i nostri militari. L’esempio di Graziano ci dimostra come la difesa italiana sia forza di pace, democrazia e libertà. L’Europa dovrà fare i conti con questo tema. Speriamo che il dibattito vada verso conclusioni positive”, ha aggiunto.

