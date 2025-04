Con il maltempo che imperversa in questi giorni, soprattutto in terra piemontese, ricomincia a crescere il livello del fiume Po, che negli ultimi tre giorni è salito di circa un metro. E sebbene per ora sia ancora in una situazione tranquilla, in cui l’idrometro segna -4,76 metri sotto lo zero idrometrico, le precipitazioni previste nelle prossime 24 ore potrebbero ribaltare la situazione.

Secondo le stime di Aipo, nel tratto Piemontese tra Carignano e Isola S. Antonio, che comprende anche la città di Torino, si stima che si possa superare la seconda soglia di criticità (moderata, colore arancione), e nel tratto tra S. Sebastiano e Crescentino si potrebbe addirittura superare la terza soglia (criticità elevata, colore rosso).

Ancora presto per stabilire quale potrà essere la portata della piena più a valle, ossia nel territorio cremonese. Il personale AIPo del Servizio di piena centrale e degli uffici territoriali è attivo nelle operazioni di previsione e monitoraggio e di verifica delle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con tutti gli enti del sistema di protezione civile. lb

