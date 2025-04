Nalli “Con il Suzuki Bike Day apriamo l’Autodromo di Monza alle bici”

MONZA (ITALPRESS) – Suzuki Italia, per il quinto anno consecutivo, lancia un “Bike Day” destinato a tutti gli amanti della bicicletta. Dopo le prime edizioni di successo, svoltesi tra Carpegna (Pu) e Imola, quest’anno il Suzuki Bike Day si terrà a Monza sabato 14 giugno, con partenza e arrivo all’Autodromo Nazionale, lungo un percorso di 60 km sulle colline brianzole, tra le strade della Coppa Agostoni, con la scalata del mitico “Lissolo”. Massimo Nalli, presidente e ad di Suzuki Italia, ha spiegato i motivi che hanno spinto il marchio giapponese a sostenere il ciclismo e, in particolare, una manifestazione come questa: “In effetti tra automobilisti e ciclisti spesso non corre buon sangue, a volte addirittura ci si scontra, ma in realtà sono le stesse persone che nel weekend escono in bici e che in settimana hanno bisogno di un mezzo motorizzato. Lo scopo del Suzuki Bike Day è quello di far convivere auto e bici e di pensare a una mobilità futura in cui questi due mondi possano convivere, perché in realtà hanno più contatti che attriti. Sarà bello vedere l’Autodromo di Monza invaso dalle bici”. (ITALPRESS)

trl/gsl