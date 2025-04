San Siro, Sala “Trotta si è interessato ma poi è sparito”

MILANO (ITALPRESS) – Il promoter di concerti e fondatore di Barley Arts Claudio Trotta ha scritto una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala lamentandosi che non è “realmente possibile partecipare” al bando per la vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe promosso dal Comune. “Replico raccontando la nostra versione dei fatti e rimandando a quello che è successo precedentemente, perché non è che questa storia di San Siro nasce da ieri. Il direttore generale ha incontrato Trotta un paio di volte e ha consegnato una serie di informazioni relative a San Siro e non è successo nulla. Quindi sono scomparsi. Poi col senno di poi siamo tutti campioni, ma è agli atti”, ha commentato il primo cittadino a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino.

