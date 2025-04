Schifani “Pubblicato il bando per il nuovo Polo pediatrico di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo Polo pediatrico di Palermo. È un progetto a cui il mio governo lavora sin dall’inizio della legislatura, con tenacia e senso di responsabilità. Parliamo di un’opera attesa da oltre 14 anni, rimasta bloccata a causa di fallimenti e ritardi. Oggi possiamo finalmente dire che la stiamo riportando in vita. E lo stiamo facendo bene, con serietà e visione”. A dare l’annuncio è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, attraverso un video messaggio. L’opera, dal costo di 170 milioni di euro, sarà realizzata in collaborazione con il ministero della Salute e con Invitalia.

(Fonte video: Regione Siciliana)

