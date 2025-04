In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, il Comune di Cremona, in collaborazione con il Comitato Costituzione Liberazione (Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Cremona, Associazione Nazionale Divisione Acqui – Sezione di Cremona) ha predisposto il programma per la celebrazione del 25 Aprile.

Alle ore 9, al Civico Cimitero, celebrazione della Santa Messa all’aperto, alla Cappella ai Caduti, officiata da mons. Massimo Calvi, Vicario Generale e Moderatore della Curia. Al termine della celebrazione eucaristica, accompagnato dal trombettiere del Complesso bandistico Città di Cremona, si formerà un corteo, preceduto dai Gonfaloni del Comune e della Provincia di Cremona, che sfilerà all’interno del cimitero per rendere omaggio a quanti hanno dato la propria vita per la difesa della libertà, con sosta e deposizione di corone d’alloro e fiori alla cappella dedicata ai Caduti civili, alla cappella dei Fratelli Di Dio, ai monumenti commemorativi dei soldati trucidati a Cefalonia e Corfù, dei Caduti per la Resistenza, all’Altare della Patria e sulla tomba di Mario Coppetti.

Alle ore 10.15, dalla piazzetta antistante la chiesa di San Luca, partirà il corteo che sfilerà lungo il seguente percorso: corso Garibaldi, corso Campi, via Verdi, piazza Stradivari, via Baldesio per raggiungere infine piazza del Comune. Il corteo sarà preceduto dal Complesso Bandistico “Città di Cremona”, dalla storica bandiera tricolore, dai labari delle Associazioni partigiane e dai Gonfaloni del Comune e della Provincia.

La cerimonia in piazza del Comune inizierà alle ore 11 con gli interventi di due studenti, Margherita Appiani (classe IV B del Liceo “D. Manin) ed Evelin Hoxhara Shytaj (classe IV del Corso di relazioni internazionali, Istituto di Istruzione Superiore “A. Ghisleri”), di Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona e di Gian Carlo Corada per le Associazioni partigiane di Cremona. Concluderà la serie degli interventi il sindaco Andrea Virgilio.

Seguirà la deposizione delle corone alla lapide dei Caduti per la Libertà, alla lapide Medaglia d’oro CVL (Corpo Volontari della Libertà) in Cortile Federico II e alla lapide dedicata alle Donne Cremonesi della Resistenza. La cerimonia si concluderà davanti al quadro con le foto di tutti i caduti della Resistenza Cremonese. Al termine esecuzione di brani musicali del Complesso Bandistico Città di Cremona.

Alle ore 12, nella Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, saranno consegnate le borse di studio della Resistenza (in allegato l’elenco dei premiati).

Per la Festa della Liberazione corone di alloro verranno deposte in varie zone della città, in particolare in via Ghinaglia (torrione dell’ex castello di S. Croce), al tempietto del Cristo Risorto, posto a fianco della chiesa di San Luca, in via Manini, tra via della Colomba e via Ettore Sacchi sotto la lapide che ricorda Giuseppe Robolotti.

Il pomeriggio, dalle ore 16 sino alle 24, nei giardini di Piazza Roma si svolgerà la manifestazione Liberarci Festa Popolare di Resistenza e Liberazione. Una festa aperta, condivisa, viva e gioiosa, organizzata da Arci Cremona in collaborazione con ANPI, che terrà insieme la memoria e il presente. Animazioni, giochi, laboratori, letture, musica e stand associativi riempiranno il pomeriggio mentre nella serata ci sarà musica live con gli AriaBuena e Frey in trio con Gianni Satta e Loris Leo Lari.

Domenica 27 aprile si svolgerà la cerimonia in memoria dei Martiri di Bagnara organizzata dal Centro per anziani di Bagnara in collaborazione con il Comune di Cremona, Anpi, Anpc, Anda, Vigili del Fuoco di Cremona, Aup – Associazione Unitaria Pensionati con il seguente programma: ore 10 Santa Messa alla chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente di Bonemerse (via G. Marconi); ore 11 deposizione di una corona d’alloro alla lapide collocata sull’edificio che ospita il Centro anziani, e interventi del sindaco Andrea Virgilio, del Comandante dei Vigili del Fuoco Michele Castore, e di Franco Verdi in rappresentanza delle Associazioni partigiane. Al termine saranno consegnate le borse di studio intitolate ai Martiri di Bagnara.

Come ogni anno il 27 aprile, a Bagnara, si ricorda l’eccidio dei quattro vigili del fuoco e di due partigiani compiuto per mano di una squadra di nazisti delle SS il 27 aprile 1945 nelle vicinanze dello stabile delle ex scuole che era allora un distaccamento dei Vigili del Fuoco. La lapide posta anni fa sul luogo dell’uccisione a perenne memoria, restaurata ed integrata nel 2018 dagli aderenti all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Sezione di Cremona, è posizionata sul muro esterno della sede del Centro per anziani di Bagnara. Nel punto in cui avvenne la fucilazione, davanti al muro di cinta dello stabile delle ex scuole, è stato posto un cartello stradale sul quale sono riportate le fotografie dei martiri e una breve descrizione dell’accaduto.

Ricorrendo l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo (1945-2025), si ricorda che il Comune di Cremona, in collaborazione con le associazioni partigiane Anpi, Anpc, Associazione Divisione Acqui, l’Associazione 25 Aprile ed il mondo dell’associazionismo nonché quello politico, promuove eventi nel corso di tutto l’anno, aperti alla cittadinanza, volti a tener viva la memoria della Resistenza e delle tante persone che hanno contribuito alla conquista della libertà. Per questo importante anniversario, sul sito del Comune, è stata creata una sezione dedicata https://www.comune.cremona.it/vivere-comune/eventi/80deg-anniversario-della-liberazione-1945-2025, in continuo aggiornamento, con l’elenco delle iniziative, l’introduzione di Gian Carlo Corada, presidente provinciale dell’Anpi, e la dichiarazione, a nome dell’Amministrazione comunale, dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, di seguito riportate.

