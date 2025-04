Nella serata del 16 aprile, i Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno arrestato per evasione un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è stato eseguito a seguito di un decreto di aggravamento della misura cautelare, emesso dal Tribunale di Brescia, a seguito della violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Il giovane, infatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti commessi nella provincia di Brescia nel novembre 2024. In quell’occasione era stato arrestato dai Carabinieri poiché trovato in possesso di un panetto di cocaina del peso di un kg.

Le restrizioni imposte stabilivano che non dovesse allontanarsi dalla sua abitazione senza l’autorizzazione del giudice e che non potesse comunicare con persone diverse da quelle conviventi.

Invece, il 9 aprile scorso, durante un controllo di routine, i Carabinieri lo avevano sorpreso fuori dalla sua abitazione senza una valida giustificazione e senza aver ricevuto il permesso richiesto, in compagnia di un altro 24enne, residente in provincia di Brescia, con precedenti di polizia. Durante il controllo, quest’ultimo ha tentato di sbarazzarsi di un involucro in cellophane contenente circa 0,7 grammi di hashish, subito sequestrato. In seguito a questo episodio, il giovane sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato in stato di libertà per evasione, mentre l’altro 24enne è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Queste violazioni hanno portato all’aggravamento della misura nei suoi confronti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale Cà del Ferro di Cremona.

