Colori sgargianti e raffigurazioni evocative: il sottopasso ciclo pedonale di via Eridano ha cambiato volto negli ultimi giorni, grazie al laboratorio “Graffiti Jam”, all’interno del progetto “Trasformare i muri, trasformare la città: il potere rigeneratore dell’Urban Art”.

Numerosi i ragazzi che si sono cimentati con vernice e pennelli sotto la guida di esperti graffitari e coordinati dagli educatori provenienti da diverse realtà associative: cooperativa Nazareth, Cosper e Arci, con il contributo del Comune di Cremona e di Regione Lombardia nell’ambito del progetto Giovani SMART 2.0. Altre inziative di questo tipo sono in arrivo in diversi luoghi della città per trasformare muri grigi e deturpati in piccole opere d’arte urbana.

