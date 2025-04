Questa mattina, la Messa del Crisma, in Cattedrale alla presenza dei sacerdoti di tutta la Diocesi, dai seminaristi, ai canonici, dai parroci ai vicari fino al vescovo Antonio Napolioni, affiancato dall’emerito Dante Lafranconi e dai vescovi Eliseo Ariotti e Carmelo Scampa. Poi nel pomeriggio, alle 18, l’altro momento solenne del Giovedì Santo, la Messa nella Cena del Signore, con il tradizionale gesto della lavanda dei piedi a dodici neocatecumeni, al termine della quale il Santissimo Sacramento è stato portato nella Cappella della Riposizione, dove in serata prosegue la preghiera di singoli e gruppi.

Nella messa del Crisma sono stati benedetti gli oli santi e sono stati ricordati gli anniversari di ordinazione: il 60° di don Oreste Mori e don Pasquale Viola; il 50° del vescovo Eliseo Ariotti e di mons. Amedeo Ferrari, don Sergio Galbignani, don Maurizio Germiniasi, don Giacomo Ghidoni, don Emilio Merisi, don Luigi Pietta e don Floriano Scolari; il 25° di don Gabriele Battaini, don Antonio Loda Ghida, don Massimo Macalli, don Massimo Sanni, don Paolo Tonghini, don Riccardo Vespertini e don Umberto Zanaboni.

Non mancherà poi un ricordo dei presbiteri defunti nell’ultimo anno: don Francesco Castellini, mons. Achille Bonazzi, don Giovanni Maccalli, don Emilio Garattini, don Attilio Sarzi Sartori e don Mario Aldighieri.

L’avvicinamento alla Pasqua in cattedrale proseguirà domani, Venerdì Santo, con la liturgia delle Ore presieduta alle ore 8.45 dal Vescovo insieme ai canonici del Capitolo. Alle ore 18 azione liturgica della Passione e Morte del Signore (diretta tv su CR1 e streaming), caratterizzata dalla lettura dialogata della Passione e dall’adorazione della Croce.

Alle ore 21, per le vie del centro si svolgerà la tradizionale processione cittadina con la reliquia della Sacra Spina (diretta tv e streaming) alla presenza delle autorità cittadine. Il percorso è quello consueto: da piazza del Comune in largo Boccaccino, via Mercatello, corso Mazzini, piazza Roma, corso Cavour, via Verdi, piazza Stradivari, via Baldesio e di nuovo piazza del Comune. Conclusione in Cattedrale, dove il Vescovo terrà l’omelia e impartirà la benedizione con la preziosa reliquia. Le offerte raccolte durante l’intera giornata del Venerdì Santo saranno devolute ai bisogni della Chiesa in Terra Santa.

Anche il Sabato Santo (19 aprile) inizierà per il vescovo Napolioni con la liturgia delle Ore alle 8.45 in Cattedrale, in attesa della solenne veglia di Pasqua, che avrà inizio alle ore 21 in piazza del Comune, davanti al portone del Duomo, con la benedizione del fuoco. Durante la celebrazione (diretta tv e streaming) saranno conferiti i sacramenti dell’iniziazione cristiana a sette catecumeni adulti.

Il giorno di Pasqua alle 9 monsignor Napolioni celebrerà l’Eucaristia nella casa circondariale di Cremona e alle 11 in Cattedrale presiederà la solenne Messa Pontificale del giorno di Pasqua (diretta tv e streaming) al termine della quale impartirà la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria.

