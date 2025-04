Tg Sport – 17/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– L’Inter elimina il Bayern Monaco, nerazzurri in semifinale

– Il Real non si riaccende, l’Arsenal passa al Bernabeu

– Finale di Volley Femminile, Gara 1 è di Conegliano

– Ferrari, tempo di cambiare in vista del GP di Gedda

– Premio Città di Roma, OPES consegna i riconoscimenti al Coni

