All’Arena Garibaldi “Romeo Anconetani”, stadio del Pisa, lunedì sera ci sarà il tutto esaurito, in occasione della sfida contro la Cremonese, valevole per la 34ª giornata di Serie B. L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri è a mille, con la squadra allenata da Pippo Inzaghi vicinissima alla conquista della promozione in Serie A, che nella città toscana manca dal 1991.

La prevendita per Pisa-Cremonese è iniziata martedì sera e nella stessa giornata i biglietti per tutti i settori dello stadio sono stati venduti. Ci sono posti disponibili solamente per il settore ospiti, riservato ai tifosi grigiorossi. Al momento i tagliandi venduti ai sostenitori cremonesi sono 460. Un dato destinato a crescere nelle prossime ore, perché la prevendita terminerà domenica sera.

M.M.

