Anche per quest’anno torna l’ormai tradizionale appuntamento con il Vecchio Ospedale Festival, che mira a far scoprire alla cittadinanza degli spazi storici cittadini che solitamente sono poco sfruttati, offrendo una proposta culturale a 360 gradi che spazia dall’arte alla musica. Tutti luoghi inclusi nel progetto di rigenerazione urbana “Giovani in centro” del Comune di Cremona.

La rassegna, promossa dall’Associazione Latinoamericana di Cremona, andrà in scena dal 25 al 27 aprile. Tre giorni in cui i luoghi che anticamente ospitavano il complesso del Vecchio Ospedale si apriranno alla cittadinanza, per ospitare concerti, mostre, conferenze, workshop, laboratori per bambini e spettacoli.

GLI EVENTI

La manifestazione prenderà il via giovedì 24 aprile, con l’inaugurazione ufficiale, in programma alle 18.30 nella sede di Alac (via Gioconda, 3), dove sarà possibile gustare un aperitivo di benvenuto. Durante l’incontro saranno illustrate anche le linee guida del progetto “Giovani in Centro”, pensato per riqualificare l’ex chiesa di San Francesco e l’area adiacente, trasformandole in un Hub per la creatività giovanile. A seguire, alle 19, si terrà la presentazione della mostra permanente nello spazio espositivo “Siqueiros”, accompagnata da letture e interventi musicali. In contemporanea, sarà aperto anche il mercatino “Cucito & Dintorni”, vetrina dei lavori del corso di cucito.

Venerdì 25 aprile la giornata inizierà alle 10.30 con il laboratorio di incisione a cura di Luis Felipe Garay e Giulia Zapparoli (su prenotazione). Alle 15, sarà la volta de “Il suono che cura: voce e vibrazione”, un laboratorio per adulti guidato da Laura Gamba. Alle 16, Stefania Santi condurrà il laboratorio creativo per bambini “Abbraccio i colori”, pensato per la fascia 5-10 anni. La giornata proseguirà alle 17 con l’evento straordinario a cura dell’Anpi in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, con poesie dedicate alla Resistenza. In serata, alle 19.30, Coro & Ensemble “Voz Latina” si esibiranno nella chiesa di San Siro con il concerto “Cuba In Canto”, omaggio alla tradizione musicale cubana.

Sabato 26 aprile si aprirà alle 10 con “Abitare poeticamente i luoghi”, una lettura di albi illustrati dedicata ai bambini dai 4 anni in su. Alle 11 verrà presentato il libro di Marco Colonna “E mio padre mi disse che non ero normale”, in dialogo con Igor Ebuli Poletti. Alle 15.30, lo spettacolo teatrale “Il Piccolo Ziggy” metterà in scena un insolito incontro tra Il Piccolo Principe e Ziggy Stardust, seguito da una prova aperta del laboratorio per bambini. Alle 17, spazio alla creatività con “Aperisketch”, l’aperitivo creativo organizzato dal collettivo La Magnolia. La serata si concluderà con la “Festa Latina”, animata dalla musica dal vivo dei “Marley’s Legend” e piatti tipici della tradizione latinoamericana.

Domenica 27 aprile, dalle 10, in piazza Giovanni XXIII, spazio al “Terzo settore in piazza”, con stand, incontri e momenti di convivialità. Alle 10.30, lettura animata per bambini del racconto di Mario Levrero “El Gatopato y la princesa Monilda”, seguita da un laboratorio creativo con Marcela Mulero. Alle 11.30, Bawa Salifu guiderà un laboratorio di percussioni africane con il gruppo “Oghene Damba: Cremona Boys Musical Theater”. Il pomeriggio si aprirà alle 15.30 con la presentazione del libro di Igor Ebuli Poletti “Kafka non l’avrebbe mai fatto”, in dialogo con il professor Piersandro Pallavicini. Alle 16.30, il laboratorio creativo per bambini “SOSTENIBILAB” a cura di Sonia Secchi, mentre alle 18 sarà il turno del laboratorio di poesia visiva “Lame in versi”, ispirato agli arcani maggiori. Il festival si concluderà alle 19.30 con una festa finale animata dalla musica del gruppo “Garrapateros”.

LE LOCATION

Il festival si svolge nel complesso del Vecchio Ospedale, per il quale è in corso un progetto di riqualificazione. In particolare, la ex chiesa di San Francesco, vedrà presto una nuova vita, che sarà legata ai giovani: diventerà infatti uno spazio destinato alle produzioni culturali giovanili, un vero e proprio “Hub giovani”. La riqualificazione dell’ex Chiesa di San Francesco rientra in un progetto molto più ampio denominato “Giovani in centro”, perché prevede di ridisegnare tutta l’area che comprende l’ex ospedale di via Radaelli, la Cittadella dei servizi alla persona e il Parco del Vecchio Passeggio, ma anche gli edifici che oggi ospitano il nido San Francesco, la scuola infanzia Martini e la secondaria Campi, oltre a piazza Lodi e piazza Giovanni XXIII, per rigenerare spazi in centro da dedicare ad attività culturali e sociali che coinvolgano in particolare i giovani.

LE DICHIARAZIONI

“Siamo giunti alla quinta edizione di questo festival che è ormai diventato un importante momento culturale per Cremona, e sottende un grande lavoro di rete tra le associazioni, gli operatori culturali, gli artisti e la comunità” sottolinea Luciana Elizondo, presidente dell’Associazione Latinoamericana di Cremona. “Questo festival vuole dialogare con uno spazio, il Vecchio Ospedale, che rivive grazie alla cura dei luoghi, alla rivalorizzazione del patrimonio storico della città, alla memoria, riempita però di nuovi contenuti e impegno. Così questi spazi “rinascono” per diventare un nuovo luogo della cultura per tutti.

Ricordiamo che l’evento prevede ⁠momenti di condivisione anche per i bambini: ci saranno una serie di laboratori e iniziative rivolti ai più giovani, che per noi rappresentano la speranza, il futuro della comunità”.

