Maltempo, Zaia “Emergenza a 360 gradi, Veneto piange due vittime”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Quanto accaduto stanotte nel Vicentino lungo l’asta dell’Agno, è un evento di portata eccezionale per violenza e quantità di acqua caduta. Il Veneto in questo venerdì santo piange due morti, papà e figlio, che stavano recandosi a dare una mano ai soccorritori a Valdagno ma per una tragica fatalità sono caduti in una voragine stradale aperta dalla violenza delle acque del fiume. La conta dei danni è pesantissima”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine della conferenza stampa tenuta nella sede della Protezione Civile del Veneto.

(fonte video: Regione Veneto)