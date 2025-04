ROMA (ITALPRESS) – La diplomazia dei viaggi, quella delle missioni e delle visite. Nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik l’ambasciatore Giampiero Massolo fa il punto sul particolare momento vissuto dall’Occidente, sui rapporti tra Europa e Stati Uniti, e sul ruolo dell’Italia: viviamo un momento, afferma, in cui la diplomazia procede per strappi e per progressi lenti.

