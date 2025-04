Tg News – 18/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Vance: “Con Meloni negoziato commerciale anche con Ue”

– Maltempo, padre e figlio morti in voragine nel Vicentino

– Tragedia funivia Faito, si indaga per omicidio colposo

– Pensionato uccide moglie a coltellate nel barese e tenta suicidio

– Papa nella Via Crucis: “In questo mondo a pezzi servono lacrime sincere”

– Allarme Confindustria, con i dazi si rischia crisi strutturale

– Ponte di Pasqua, 21 milioni in viaggio, nonostante il maltempo

– Meloni incontra Vance: “Rapporto privilegiato Italia-Stati Uniti”

– Previsioni 3B Meteo 19 Aprile

