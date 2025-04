La salute della donna e la prevenzione al centro di una serie di iniziative nella settimana dal 22 al 30 aprile e organizzate da Asst Cremona, che anche quest’anno aderisce all’open week promossa da Fondazione Onda.

Visite e controlli ma anche storie di vita vera, come quella di Elena, 41 anni e mamma di due bambini, che nel 2023 ha scoperto di avere un tumore al seno; mentre era in cura le è stato consigliato di fare un test oncogenetico e ha scoperto che la sua malattia era causata da una mutazione del gene.

“Il tumore al seno è la neoplasia più frequente nel sesso femminile – spiega Marta Gatti, medico genetista dell’Ospedale di Cremona – si stima che una donna ogni otto svilupperà questo tipo di tumore nel corso della vita; tra questi, circa il 5-10% ha origine in un’alterazione genetica“.

La consulenza genetica oncologica è una visita che aiuta a capire se si è portatori di una mutazione genetica legata al cancro: viene consigliata quando ci sono alcuni segnali particolari, come ad esempio una diagnosi di tumore in giovane età, la presenza di più tumori nella stessa persona, oppure una storia familiare con tanti casi dello stesso tipo di tumore. Anche la presenza di forme rare, come il tumore al seno nell’uomo, può far pensare a un possibile rischio ereditario.

“Mi hanno consigliato di fare il test perché avevo una tipologia di tumore che è spesso compatibile con una mutazione genetica – racconta Elena – ho fatto un semplice prelievo di sangue, e dopo un mese mi hanno dato il risultato: l’origine del mio tumore era genetica, nonostante l’unica in famiglia ad aver avuto un cancro era stata la nonna di mio papà”.

Il Laboratorio di Citogenetica e Genetica dell’Ospedale di Cremona, guidato da Sara Tedoldi, svolge 300 consulenze genetiche e 800 test genetici ogni anno: sapere di avere una mutazione genetica significa avere strumenti in più, ma anche trovarsi davanti a decisioni importanti.

In occasione dell’Open Week Salute della Donna l’ASST di Cremona offre una serie di servizi finalizzati a promuovere la prevenzione con particolare attenzione alla salute femminile.

Lunedì 28 aprile i medici genetisti sono a disposizione per una consulenza oncogenetica; necessaria però la prenotazione, telefonando al numero 0372 405752 il 22 aprile 2025, dalle 9 alle 11.

