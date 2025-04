Si chiama “Tarocchi d’arte su seta” la nuova mostra personale di Erminia Ganassali, allestita al Municipio di Derovere (Piazza San Giorgio 3) e curata dal critico Simone Fappanni.

L’esposizione, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, si apre nel pomeriggio di venerdì 25 aprile e può essere visitata gratuitamente, dopo il giorno del vernissage, il 27 aprile e il primo maggio dalle 13,30 alle 19,30.

Lodigiana ma con un atelier di Via Robolotti a Cremona, Ganassali si è diplomata counselor-art presso l’Istituto Gestaltico di Lucca ed ha approfondito la sua formazione frequentando la scuola d’arte evolutiva Kotoba, sempre a Lucca.

Negli anni di attività, ha condotto laboratori e corsi di pittura espressiva, finalizzati all’auto distensione e all’elaborazione delle potenzialità creative individuali.

Ha esposto con successo in diverse sedi, fra cui Arte Genova e la galleria d’arte PodPaweim di Cracovia.

“Forme, figure, segni e immagini – ha spiegato Fappanni – sono questi gli elementi ricorrenti nelle opere di Erminia Ganassali; essi nascondono un simbolismo mimetico di rara forza evocativa, che si dischiude secondo una progressione alchemica di notevole intensità espressiva. Ogni opera diventa quindi ‘materia viva’, occupando lo spazio mediante una coloristica dalle tonalità intense e vibranti, con immagini che spaziano dal reale all’immaginario secondo una plasticità caleidoscopica”.

“Ne discende una freschezza immaginativa – ha proseguito il curatore – che rende i suoi lavori estremamente preziosi e sempre in divenire. In questa rassegna l’artista presenta una serie di lavori in cui i tarocchi vengono interpretati in maniera personalissima, grazie all’estro di una creativa che non smette mai di stupire per sensibilità e ispirazione”.

L’esposizione sarà accompagnata da una brochure esplicativa.

