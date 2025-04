Celebrazione solenne lunedì pomeriggio a Bozzolo in ricordo di Don Primo Mazzolari, alla presenza del vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni, e di quello di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, che ha officiato la celebrazione.

Un momento di preghiera che è stato anche occasione per commemorare Papa Francesco, e di ricordare il legame che c’è tra questi due importanti uomini di fede.

“Un commosso ricordo, per un ospite illustre di questa chiesa quasi 8 anni fa” ha detto il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio. “Ricordo la sua venuta con grande partecipazione e commozione. Un mondo di pace era stato preparato e coltivato anche nelle nostre chiese, nei giovani. Noi non possiamo rinnegare l’insegnamento di libertà.

Abbiamo un grande debito di gratitudine a don Primo, che ha animato l’impegno dei cristiani per la libertà”.

“Ringrazio il vescovo Antonio e ricordo con piacere don Primo Mazzolari, che è stato uno straordinario testimone della fede” ha detto mons. Tremolada. “A tutto questo si aggiunge la struggente notizia della dipartita del Santo Padre, chiamato dal Signore nel cuore della Pasqua”.

“La passione per il Vangelo ha animato il cuore di don Primo, che pastore di un piccolo gregge ha fatto risuonare una voce coraggiosa e profetica, che risuona ancora” ha proseguito poi mons. Tremolada.

“Ci invita alla passione per la pace. Perché il cristiano è un uomo di pace, ma non è uno uomo in pace. La pace è la sua vocazione. La colpa di un mondo senza pace, è responsabilità anche dei cristiani. Questo diceva don Primo, che sottolineava come la prima prova della fede fosse il coraggio della verità e della giustizia”. sg

