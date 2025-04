La città si veste a lutto per esprimere il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco.

Su diversi edifici pubblici le bandiere sono quindi state issate a mezz’asta. Così è stato per Palazzo del Comune, per la prefettura/amministrazione provinciale, per la Camera di Commercio, per la sede della Libera e della Banca Popolare.

Molti anche i messaggi di cordoglio che appaiono minuto dopo minuto sui social network: dalla politica alla società civile, tutti esprimono il cordoglio per la morte del pontefice, scomparso in seguito ad un malore che lo ha colpito intorno alle 7 della mattina. Un ictus che non gli ha lasciato scampo.

Non solo a Cremona, anche in diversi comuni del territorio provinciale si moltiplicano le iniziative di cordoglio e ricordo, con numerosi appuntamenti delle comunità alla recita del Santissimo Rosario: a Sant’Imerio, nel capoluogo, alle ore 18:00, a Cremona, in Cattedrale, alle ore 21:00.

