A seguito della scomparsa di Papa Francesco, tutte le 10 partite della serie B in programma nella giornata di Pasquetta sono state rinviate. Così come le partite di tutte le altre categorie.

Non scenderà in campo dunque neanche la Cremonese, che era attesa dalla sfida delle 20:30 all’Arena Garibaldi di Pisa. La Us Cremonese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del pontefice, sul proprio sito istituzionale: “La società con profondo cordoglio si unisce al dolore per la scomparsa del Santo Padre” scrive.

Questo il testo del comunicato della Figc: “La Figc, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti”.

Queste tutte le partite di questa giornata della serie B che non verranno disputate:

Sudtirol-Bari

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Modena-Cesena

Pisa-Cremonese

