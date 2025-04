Papa Francesco, Fabio Fazio: “Oggi il mondo è senza la sua luce”

(Adnkronos) –

Oggi il mondo è “senza la sua luce”. Fabio Fazio che ricorda così Papa Francesco, morto oggi 21 aprile 2025 all’età di 88 anni. Fazio ha ospitato il Pontefice nella sua trasmissione ‘Che tempo che fa’ diverse volte, l’ultima lo scorso 19 gennaio. All’Adnkronos, il conduttore non nasconde il suo smarrimento. “Davvero – afferma – sono molto sconvolto, sono disorientato. Papa Francesco è stato un Papa straordinario perché è stato il Papa di tutti, proprio tutti. Aveva questa clamorosa, unica, straordinaria capacità di leggere nel cuore delle persone. Un Papa che ha conosciuto e amato i poveri, un Papa che ha chiamato a sé tutti. Il suo famoso ‘todos, todos, todos’ significa che è stato un Papa dell’inclusione, che non ha escluso nessuno. Ho avuto il privilegio della sua fiducia ed è stato un regalo della vita”.

“Oggi – prosegue Fazio – mi sento non solo molto triste ma anche smarrito, come immagino si sentano miliardi di persone nel mondo. E’ stato un Papa che abbiamo aspettato per tanto tempo e che ci ha fatto sentire tutti perdonati, tutti amati, come solo lui ha saputo fare. In questo mondo sempre più buio lui è stato una luce da seguire, l’unico che, in questi anni, ha parlato con saggezza e con umanità di pace, l’unico che ha parlato di prospettive buone in questo mondo sempre più violento e sempre più aggressivo. Oggi il mondo è senza questa luce”, conclude Fazio.