Si è spento in seguito a malattia Giuseppe Ghisani, 74 anni, odontotecnico, già presidente della Cna per due mandati dal 2006 al 2014, e in precedenza presidente del gruppo professionale nella stessa confederazione dell’artigianato. Tra i suoi incarichi anche quello di componente della Giunta della Camera di Commercio e di consigliere nel Cda di Cremona Solidale.

Persona molto disponibile e dalle profonde doti umane, era stato tra i protagonisti del ’68 cremonese, insieme ad altri giovani della Figc, la federazione dei giovani comunisti, tra le cui fila militavano personaggi noti della sinistra locale come Deo Fogliazza e Giancarlo Storti. Come presidente di Cna, si è speso tantissimo per la valorizzazione delle professioni all’interno delle sedi istituzionali. Viaggiare era una delle sue passioni, condivisa con la moglie Fiorella Lazzari, già consigliera e assessore provinciale e fino allo scorso anno presidente di Aem Spa.

Malato da tempo, aveva superato le fasi più acute, fino all’ultima crisi che lo aveva portato ad un ricovero all’hospice delle Ancelle, dove è spirato. Da domani la camera ardente e giovedì la cerimonia funebre nella Sala del Commiato del cimitero.

