Momenti di paura lunedì sera al quartiere Zaist, dove un uomo è stato visto dai residenti mentre si aggirava tra le strade con un machete. Una scena che ha seminato il panico, inducendo i presenti a chiamare il 112. Diverse pattuglie della Squadra Volante e Prevenzione Generale, agli ordini del commissario Alessio Balloi, sono quindi intervenute, riuscendo a bloccare l’uomo davanti alla chiesa parrocchiale del quartiere.

Gli agenti hanno estratto il taser per disarmarlo, ma l’uomo ha consegnato spontaneamente l’arma senza opporre resistenza. E’ quindi stato accompagnato in questura ed identificato, e nel quartiere è tornata la calma.

Del resto il fine settimana pasquale è stato caratterizzato da diversi episodi di violenza. A partire dall’accoltellamento verificatosi sabato sera in un bar di Viale Po, dove al culmine di una lite un uomo è stato pugnalato all’addome, finendo in ospedale in condizioni serie.

O ancora, la violenta rissa tra indiani esplosa nei pressi del tempio di Pessina Cremonese, legata a diverbi di natura politica. Anche in questo caso, alcuni dei litiganti hanno estratto il coltello. Il bilancio è stato di sei feriti.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata